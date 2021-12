Waar de lat ligt voor Jasper Stuyven in 2022? Kijk naar zijn programma en je kent het antwoord. In het voorjaar tellen alleen de topklassiekers. De ploeg is versterkt, maar die van de concurrentie ook. “Na de transfer van Tiesj Benoot heb ik Wout een berichtje gestuurd: ‘Mooi voor jou, niet goed voor mij.”