Vierde keer, goeie keer: Kim Kardashian geslaagd voor eerste rechtenexamen: “Papa zou mijn trouwste cheerleader geweest zijn”

Kim Kardashian (41) is een stapje dichter bij haar doel om advocate te worden. De realityster is na drie mislukte pogingen geslaagd voor het eerstejaarsexamen van haar rechtenstudie in Californië. De zogeheten baby bar heeft ze gehaald, nu zet ze koers naar de eindmeet. “Ik studeerde telkens harder, probeerde telkens opnieuw. Tot ik het kon.”

“OMFG, I passed the baby bar exam!”, maar dan volledig in hoofdletters geschreven. Het geluk van Kim Kardashian op Instagram is groot, nu ze eindelijk geslaagd is voor het eerstejaarsexamen van haar rechtenstudie. Mocht je het gemist hebben: de realityster annex zakenvrouw kondigde in 2019 aan – in een interview in het prestigieuze Vogue, je doet het goed of je doet het niet – dat ze haar pijlen zou richten op een carrière als advocate.

Hoewel dat een vreemde bocht lijkt voor iemand die haar roem vergaarde met Keeping up with the Kardashians, een realityserie die doorgaans niet wordt beschouwd als het summum van goeie smaak, is de advocatendroom van Kardashian niet al te vergezocht.

Haar vader Robert Kardashian, die in 2003 overleed, was immers de man die O.J. Simpson bijstond toen die midden jaren 90 beschuldigd werd van de moord op zijn ex-vrouw en haar vriend. Zijn dochter vecht intussen al jaren tegen het trashy imago waar ze bekend om werd. Naast haar zakenimperium ging ze zich ook inzetten om gevangenen die ten onrechte levenslang kregen of zelfs tot de doodstraf werden veroordeeld, vrij te krijgen.

Met dank aan corona

Na drie mislukte pogingen staat Kardashian nu dus een stapje dichter bij haar doel. Ze doet haar rechtenstudie in Californië. Niet op de traditionele manier, maar wel onder het toeziend oog van twee professionele advocaten. Het was erop of eronder: normaal gesproken krijgen deelnemers aan het examen zelfs maar drie kansen. Vanwege de ongewone situatie waarin de examens van juni 2020 moesten plaatsvinden – coronagolf één, weet je nog wel – werd iedereen die er toen niet door was nog één poging gegund. Dank u, pandemie.

“Wanneer ik in de spiegel kijk, ben ik trots op de vrouw die terugkijkt”, laat ze optekenen op Instagram. “Op twee jaar tijd ben ik drie keer gezakt voor dit examen, maar telkens ben ik weer opgestaan. Ik studeerde telkens harder, probeerde telkens opnieuw. Tot ik het kon.”

Laat er echter geen misverstand over bestaan: het verhaal is nog niet ten einde. “Je moet twee examens doen om de bar (de balie, beroepsvereniging van advocaten, red.) te halen. Dit was slechts de eerste, maar wel die met de hoogste moeilijkheidsgraad.”

Wat haar vader gedacht zou hebben? “Ik heb me laten vertellen dat hij er gekend om stond iedereen die niet zoals hij meteen slaagde, er flink door te sleuren. Maar hij zou mijn trouwste cheerleader geweest zijn.”