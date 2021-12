“Nee, stop!”: dochtertje Kim Kardashian gaat live op TikTok en geeft tour van huis zonder toestemming

Kim Kardashian en haar dochtertje North West (8) hebben sinds kort samen een TikTok-account waar ze hun outfits tonen en populaire dansen delen. Maar de filmpjes veroorzaakten onlangs ook een beetje heisa ten huize Kardashian toen North zonder toestemming een tour van hun huis gaf en alles rechtstreeks aan het uitzenden was. “Laten we even naar beneden gaan”, aldus North die zo een rondleiding zou kunnen geven in MTV Cribs. Alleen was mama Kim niet echt blij toen ze plots gefilmd werd in bed: “Nee, stop! Dat mag je niet doen!” Intussen werden de beelden al talloze keren bekeken en gedeeld.