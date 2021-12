Op de manifestatie van 11 december in het centrum van Genk kwamen zo’n duizend mensen opdagen. — © Chris Nelis

GENK

De handelaars in het centrum van Genk zijn niet zo gelukkig dat nu zondag, net op een koopjesdag, een manifestatie wordt georganiseerd tegen de coronapas. Ze vrezen dat de koopjesdag die het slechte jaar wat had kunnen goedmaken, om zeep is.