Tiger Woods en zoontje Charlie (12) lijken wel klonen als ze golfen: “Dit is geweldig”

Zo vader, zo zoon. Dat spreekwoord lijkt gemaakt voor golfer Tiger Woods en zoontje Charlie. Met zijn 12-jarige zoon neemt de 45-jarige Amerikaanse golfer van 16 tot 19 december deel aan het PNC Championship in Orlando (Florida), een toernooi waar veel ex-golfkampioenen met hun ouders of kinderen aan meedoen.

Woods reed bijna het dubbele van de maximaal toegestane snelheid toen hij in februari met zijn SUV over de kop sloeg en zwaargewond raakte. Hij verbrijzelde zijn rechterbeen en -enkel en onderging urenlange operaties om pinnen en schroeven in de botten te plaatsen. Toch staat hij nu terug op een golfcourse, samen met zijn zoontje Charlie.

Tijdens de voorbereiding op dat tornooi eiste Charlie alle aandacht op. Niet alleen omdat hij de zoon van is, maar ook omdat hij akelig veel lijkt op zijn vader. Hij heeft dezelfde swing, manier van staan, kijken naar de bal en zenuwtrek bij het rondwandelen op de course. Zelfs de juich na een goeie slag is bijzonder gelijkaardig. De catchphrase die Tiger prevelde - “be the number, come on be it, be the number” -, prevelt ook zoontje Charlie.

De PGA Tour, dat het toernooi organiseert, zette beelden van hun twee naast elkaar. En dat leverde erg mooie gelijkenissen op, die ze aan Tiger toonden. De golflegende lacht breed bij het zien van de beelden. “Wat opvalt is de timing van de ‘twirls’ en het opnemen van de tee”, stelt Woods. “Die tic komt omdat we beiden allergieën hebben die opspelen tijdens het golfen. Dit is awesome.”