Competitie in Liga A heren hervat komend weekend

De acht clubs in Liga A heren hebben beslist om de competitie vanaf komend weekend te hervatten. Het kampioenschap lag drie weken stil omdat de clubs het niet zagen zitten om zonder publiek te spelen. Hoewel die maatregel van de overheid nog even behouden blijft, gaan de clubs in de hoogste afdeling - weliswaar met een wrang gevoel - nu toch hervatten. Zo speelt Achel zaterdag in Leuven, Maaseik gaat dezelfde dag op bezoek bij Aalst, dat de Maaslanders uit de beker kegelde. Ook de halve finales van die beker - zonder Limburgse clubs - worden nog in december (15, 16, 21 en 22) afgewerkt.(jüs)