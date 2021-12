Zelfverklaarde god Zlatan ontmoet paus en geeft hem twee cadeaus: “Ik zorg hier voor magie op het veld”

Zlatan Ibrahimovic (40) kreeg de eer om op audiëntie te gaan bij paus Franciscus in het Vaticaan. De Zweedse superster van AC Milan gaf de paus een voetbaltruitje en zijn nieuwe boek Adrenalina cadeau. De paus nam de cadeaus met plezier in ontvangst. “Ik zal het graag lezen. Sport is een boodschap van menselijkheid en grootsheid”, zei hij.

Zlatan Ibrahimovic werd door de paus ontvangen in het Vaticaan en had een kort gesprek met hem. “Ik heb iets voor u meegebracht en ik wilde het u persoonlijk geven”, sprak Ibrahimovic. Toen nam hij zijn boek Adrenalina, dat gaat over de eerste 40 jaar van zijn leven. Hij legde het in de handen van paus Jorge Bergoglio en zei: “Dit is een deel van mijn verhaal, het bevat de beschrijving van mijn leven en een kleine boodschap”.

De Paus waardeerde het cadeau en zei dat hij het met plezier zou lezen. In ruil gaf hij Ibrahimovic de tekst ‘Sport volgens paus Franciscus’, en herinnerde hem eraan dat “sport een boodschap is van menselijkheid en grootsheid”.

Zlatan had daarna nog een cadeau bij zich, zijn shirt van AC Milan met nummer 11 op. “Hou je van Milaan? Ik tover een beetje magie op het veld met deze...” Glimlachend bedankte Bergoglio Zlatan voor zo’n “persoonlijk” geschenk. Zlatan postte daarna fier een foto op sociale media van de ontmoeting.