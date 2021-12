Nederlanders krijgen booster al na drie maanden: "Iedereen tegen midden januari kans geven op oppepprik"

Een al dan niet tijdelijke versoepeling van de coronamaatregelen tijdens de kerstperiode zit er in Nederland niet in. Dat heeft premier Mark Rutte (VVD) aangekondigd op een persconferentie. Integendeel: de basisscholen gaan volgende week vervroegd dicht. In de strijd tegen de omikronvariant worden boosterprikken al na drie maanden gezet.

Rutte spreekt van "een tegenvaller, maar misschien toch geen grote verrassing". Omdat de druk op de ziekenhuizen hoog blijft en de omikronvariant aan een opmars bezig is, kan er van een versoepeling geen sprake zijn. "Ik hoop dat veel mensen dan ook begrijpen dat die verlenging onvermijdelijk is".

Nederlanders zullen met de feestdagen dan ook maximaal vier gasten mogen ontvangen. "Er is geen uitzondering voor kerst en nieuw. Juist de mensen die ons lief zijn moeten we willen beschermen door de basisregels in acht te nemen", aldus de premier. Vooral contact tussen grootouders en kleinkinderen zijn dan ook te vermijden, is het advies. "Ga de kleinkinderen niet knuffelen onder de kerstboom", aldus Rutte.

De meest ingrijpende maatregel die de regering vanmiddag heeft genomen is dat de scholen op maandag de deuren moeten sluiten. Tot dusver was het kabinet daar tegen. "Het waren heel intensieve en moeilijke gesprekken", gaf Rutte toe, "wetend hoe dat onvermijdelijk leidt tot leervertraging." Maar de signalen over de verspreiding in de scholen waren "niet meer te negeren". Afstandsonderwijs is er niet voorzien. Scholen moeten wel noodopvang aanbieden. Als dat nog niet lukt tegen maandag, mogen de scholen uitzonderlijk tot dinsdag de lessen laten doorgaan.

De overige maatregelen blijven behouden. Dat geldt ook voor de zogenaamde "avondlockdown", die inhoudt dat zowat alle winkels en de horeca om 17 uur de deuren moeten dichttrekken. De maatregel is in voege sinds eind november, en blijft zeker tot en met vrijdag 14 januari van kracht.

"Oppepprik"

De omikronvariant is momenteel goed voor naar schatting één procent van alle besmettingen. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) vreest dat dit naar analogie met Groot-Brittannië en Denemarken snel zal stijgen. Daarom voort Nederland het tempo van de boosterprikken de komende dagen op.

Ondertussen hebben alle gevaccineerde 60-plussers die langer dan zes maanden zijn gevaccineerd een oproep ontvangen. Maar dat wordt de komende dagen al uitgebreid naar iedereen van boven de 60 die minstens drie maanden dubbel gevaccineerd is. "Tegen midden januari moeten alle 18-plussers die drie maanden gevaccineerd zijn de kans op een oppepprik krijgen", aldus De Jonge.

Dalende lijn

In Nederland is het aantal bevestigde besmettingen in dalende lijn. Tegenover een week geleden zijn er nu zowat een vijfde minder nieuwe besmettingen. Net als bij ons neemt het tempo van de daling toe.