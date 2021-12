Geen zin om uren te zwoegen in de keuken? Zo tover je bereide gerechten uit de supermarkt om tot een prachtig feestmaal

Uren zweten in de keuken? Als het van Virginie Schoelinck en Silke Van Engeland afhangt, is dat verleden tijd. Deze twee besties benadrukken in hun kookboek Onweerstaanbaar, kant-en-klaar dat bereide gerechten uit de supermarkt er net zo heerlijk kunnen uitzien én smaken als wanneer je zelf aan de slag gaat. Speciaal voor Check maakten ze een feestmenu met vijf klassiekers uit het warenhuis.