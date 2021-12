Politie betrapt trio met drugs en inbrekersmateriaal in Sint-Truiden

© IF

Drugs in Limburg

De politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft maandag een voertuig met drie inzittenden gecontroleerd in Sint-Truiden. Er werden drugs, inbrekersmateriaal en pepperspray gevonden.

Tijdens een overlastactie merkte de politie maandag het verdachte voertuig op aan de Tichelrijlaan. In het voertuig zaten drie personen. Voor een van hen was er nog een bevel tot gevangenneming. De tweede inzittende had een grote som cash geld bij, de derde werd betrapt met meerdere zakjes met restanten speed. Bij een controle van het voertuig werden GHB, pepperspray en inbrekersmateriaal gevonden. Er volgde een huiszoeking, waarbij de politie pepperspray, speed en GHB aantrof.

Eén persoon werd overgebracht naar de gevangenis. De andere twee moeten zich later gaan verantwoorden voor de rechtbank. siol