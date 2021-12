Basisschool De Zeppelin steunt Rode Neuzen Dag

In de maand november zette de pastorale werkgroep een actie op poten ten voordele van Rode Neuzen Dag.

Basisschool De Zeppelin verkocht Rode Neuzenpins en ook Rode Neuzekes (cuberdons) aan de ouders en families van de leerlingen. Op deze manier droegen ze een steentje bij aan deze belangrijke actie die als doelgroep 'onze jeugd' heeft. Rode Neuzen Dag is een benefietactie georganiseerd door VTM, Qmusic, HLN, Belfius en heel Vlaanderen om geld in te zamelen om de mentale, fysieke en sociale weerbaarheid van jongeren te verbeteren. Wie wil er nu niet graag een sidekick Sam aan zijn/haar zijde hebben? Ook werd er per klas een top-10 hitlijst 'Muziek als compagnon' samengesteld en deze hits werden dan afgespeeld tijdens de middagpauzes op de speelplaats. Aan het aantal leerlingen, zowel groot als klein, bij de muziekbox én het aantal keren dat de leerlingen er spontaan naar vragen, werd al heel snel duidelijk hoeveel positieve vibes muziek met zich meebrengt.