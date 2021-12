Spectrumcollege Duaal Leren staat aan top inzake tewerkstelling

Maandelijks meet de Vlaamse overheid de cijfers inzake tewerkstelling van alle scholen waar duaal leren wordt aangeboden. Het Spectrumcollege van Beringen biedt sinds dit schooljaar ook duaal leren aan. Bij deze onderwijsvorm krijgen jongeren 15 uur onderwijs op school. De rest van de opleiding wordt aangeboden op een alternerende werkplek. De overheid volgt de gegevens inzake werkplekleren nauwgezet op. Sinds de implementatie van duaal leren staat het Spectrumcollege elke maand met kop en schouders boven de rest van Vlaanderen.Op 1 december 2021 had de school een voltijds engagement van 89%. In de rest van Vlaanderen scoorde men een gemiddelde van 69%. "We kunnen dus terecht stellen dat de Beringse jeugd wel degelijk de handen uit de mouwen weet te steken. Aan vakmensen geen gebrek in de toekomst. Ook het vakbekwaam team van duaal leren timmert mee aan dit succesverhaal. Verder kunnen we een beroep doen op een uitgebreid netwerk van bedrijven die onze jongeren een alternerende opleidingsplaats aanbieden. Ook zij liggen aan de basis van onze schitterende cijfers", zo klinkt het in het Spectrumcollege.