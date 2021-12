Statig en oud langs buiten, strak en modern binnenin. In het herenhuis van Liesbeth en Kris krijgen licht en ruimte vrij spel. Enkele jaren geleden werd hun woonst in Oostende grondig gerenoveerd, waardoor de woning nu baadt in het licht. “We offerden er zelfs een slaapkamer voor op”, zegt eigenaar én architect van de woning Kris.