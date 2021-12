De politie LRH controleerde maandag samen met de douane en Vlaamse Belastingdienst in de Gestelstraat in Lummen en de Staatsbaan in Halen. In totaal werd voor 12.942 euro aan openstaande verkeersboetes en -belastingen geïnd. De politie stelde tijdens de controle 46 onmiddellijke inningen op en onderschepte vier bestuurders onder invloed van drugs. Ze verloren hun rijbewijs. siol