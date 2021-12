Dani Alves maakt dankzij Diego Maradona vroeger dan verwacht zijn comeback voor Barcelona

Alves speelde eerder al 391 officiële wedstrijden voor FC Barcelona. In totaal won hij met de Catalaanse club 23 prijzen. Na zijn vertrek in de zomer van 2016 naar Juventus maakt hij nu dus zijn rentree voor Barça. Om 18 uur spelen Barcelona en Boca Juniors in Saoedi-Arabië om de Maradona Cup. Een eerbetoon aan Maradona, die vorig jaar overleed en ooit voor beide clubs speelde.

FC Barcelona nam Alves in november over. De Braziliaan zat op dat moment zonder club. Eigenlijk is Alves pas op 1 januari 2022 speelgerechtigd, maar Xavi gunt hem tijdens het eerbetoon voor Maradona dus al speelminuten, voor het eerst in meer dan vijf jaar.