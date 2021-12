Vaccinatie van kinderen zal niet op school gebeuren

Binnen twee dagen wordt het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de vaccinatie van kinderen verwacht. Indien dat positief is, wil Beke snel van start gaan met de campagne. “Bij voorkeur al begin januari”, zei hij. “Ik begrijp wel de bezorgdheid van ouders die twijfelen. Om hen te overtuigen is een campagne in voorbereiding.”

De vaccinatie zal evenwel niet op school gebeuren. “We hebben overleg met het departement Onderwijs en daar is duidelijk aangegeven dat de scholen niet willen dat het vaccineren in de scholen zelf gebeurt, wat logistiek de makkelijkste oplossing zou zijn”, aldus de minister. “Daarom dat we uitgekeken hebben naar alternatieven. Het zal gebeuren in de vaccinatiecentra. En als zij dat niet kunnen doen door gebrek aan capaciteit, of als ze zich niet op die manier kunnen organiseren, zijn er andere mogelijkheden die we onderzoeken. Het zou bijvoorbeeld in Het Huis van het Kind kunnen worden georganiseerd.”