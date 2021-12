Zeker 73 omikrongevallen in België

In totaal telde het ECDC al 2.127 omikrongevallen in landen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Met 1.176 besmettingen staat Noorwegen ver op kop, omdat het land ook vermoedelijke gevallen opneemt in zijn statistieken. Daarna volgen Denemarken (268), Frankrijk (130) en Duitsland (101).

Volgens het Europese agentschap zijn buiten Europa al 6.699 bevestigde besmettingen met de omikronvariant gemeld. De Britse gezondheidsautoriteiten hebben ook al weet van één overlijden van een patiënt besmet met die variant.

Omikron werd eind november voor het eerst ontdekt in Zuid-Afrika. Er bestaat wereldwijd grote bezorgdheid over de impact van de coronavirusvariant op het verdere verloop van de pandemie.

