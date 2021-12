Winterland maakt zich klaar voor een week extra familieplezier

Lagere scholen sluiten dus een weekje eerder en gaan drie weken kerstvakantie tegemoet. Voor ouders of grootouders die nog op zoek zijn naar een fijne uitstap met leuke activiteiten is Winterland Hasselt ideaal: overdag is het altijd rustig en dan zijn rondjes maken op de schaatsbaan of ritjes op de Hesselse Poupjee het ideale tijdverdrijf. Ook het huis van de Kerstman is geopend. Letterlijk en figuurlijk: open deuren en ramen zorgen voor voldoende ventilatie, en de Kerstman maakt regelmatig buiten tijd om een verhaal te vertellen en cadeautjes uit te delen.Die warme chocomelk achteraf smaakt dan dubbel zo lekker.