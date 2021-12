Directeurs campus Genk en De Luchtballon vergaderen al lopend

“Het was een bijzonder moeilijke stap om GO! campus Genk Middenschool te verlaten”, aldus Natacha Peeters. “Ik heb hier immers met een fijn team kunnen werken en in 2,5 jaar hebben we samen heel wat bereikt. Ons leerlingenaantal is gegroeid, onze innovatieve manier van lesgeven geïmplementeerd en de speelplaats is aangepakt. Ik had het dan ook moeilijk om mijn personeel in te lichten dat ik de opportuniteit van een nieuwe uitdaging wou aangaan. In eerste instantie moet er een tijdelijke vervanger worden gezocht. Uiteindelijk diende Stéphanie Billen zich aan. Zij gaf reeds heel wat jaren wiskunde op GO! campus Genk Middenschool en is een uitstekende kandidaat." "Bovendien zijn we loopmaatjes. Elke woensdag trekken we onze loopschoenen aan om een afstand tussen de 7 en de 10 kilometer af te werken. Zo rijpte het idee om ook al lopend te vergaderen,” aldus Billen. "We houden immers een tempo aan waarop we nog kunnen praten en het is -zeker in deze tijden- gezond. Er komt overigens veel kijken bij zo’n overdracht. Een aantal zaken moeten nog besproken worden en sowieso blijft Natacha betrokken bij onze school.” En weg waren de twee dames voor een volgende meeting.