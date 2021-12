Beringen

Nog één horde heeft ze te gaan, Enza Denaro (37) uit Koersel (Beringen). Woensdag zet ze haar beste bakkersbeentje voor in de finale van Bake Off Vlaanderen. Dat zal nodig zijn, want Stephanie is torenhoog favoriet. “Wat de uitslag ook is, van mij heb je het laatste nog niet gehoord”, klinkt het vastberaden bij Enza.