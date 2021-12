GEMEENTERAAD. Personeelsbelasting Kinrooi blijft op niveau van 50 jaar geleden

Kineooi

Belastingen: Ook volgend jaar worden de belastingen niet verhoogd in Kinrooi. Schepen van Financiën Wim Rutten (CD&V): “De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams gewest bedragen, net zoals vorig jaar, 890 opcentiemen. Ook de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting blijft in Kinrooi status quo op 6%. Dat nu al voor het 51ste jaar op rij. Dat is het hele bestaan van de huidige fusiegemeente Kinrooi.”

Verkeer: “Ondanks het feit dat de belastingen niet verhoogd worden, investeren we toch flink in een hogere verkeersveiligheid”, aldus burgemeester Jo Brouns (CD&V). “Zo wordt er in de loop van 2022 trajectcontrole ingevoerd op de Breeërsteenweg. Op de Weertersteenweg tussen Kinrooi en Molenbeersel worden er twee gevaarlijke kruispunten aangepakt: dat van de Weertersteenweg met de Doorslagstraat en dat van de Weertersteenweg met de Stevensstraat en Goortweg. Hier komen veilige oversteken voor fietsers van voetgangers. Dit is slechts een kleine greep uit de vele aanpassingen.”

Centrum Kessenich: In het voorjaar van 2022 begint men in deelgemeente Kessenich met een groot renovatieproject. Burgemeester Brouns: “Het hele centrum wordt aangepakt. Zo gaan we de mottetoren restaureren; de heuvel van deze middeleeuwse verdedigingstoren wordt gestabiliseerd en de trap vernieuwd. Momenteel is enkel een ruïne van de toren overgebleven: aan de hand van een stalen constructie willen we de toren weer zichtbaar maken. Als het budget het toelaat, tenminste. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij voorzien we alvast 1,6 miljoen euro. Ook het kerkhof in Kessenich wordt groener gemaakt, de parkeerplaats wordt aangepakt en er komt een zachte wandelverbinding naar het nabijgelegen Vijverbroek.”