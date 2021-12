Bilzenaar krijgt 30 maanden cel voor 419 cannabisplanten op zolder in Riemst

Tijdens een huiszoeking in het pand op de Molenweg in Riemst bleek de zolderverdieping volledig verbouwd tot twee kweekruimtes met in totaal 419 cannabisplantjes. De eigenaar van de woning vertelde hoe hij door een 37-jarige vriend van zijn buurman benaderd werd om de leegstaande zolder ter beschikking te stellen. Door zijn lage invaliditeitsuitkering in combinatie met financiële problemen waagde hij de gok. “Ik zou wat van de opbrengst van de oogst krijgen. Hoeveel? Dat is nooit echt afgesproken”, zo vertelde hij aan de Tongerse rechter.

Klusjes

De man speelde meteen open kaart tijdens zijn verhoor en wees naar een 37-jarig Bilzenaar als de initiatiefnemer van de plantage. Zelf ontkende de dertiger in alle toonaarden en houdt hij vol dat hij louter enkele klusjes uitvoerde omdat ook hij met een invaliditeitsuitkering wel een centje bij wilde verdienen. “Ik heb enkel wat hout gebracht voor de afwerking van de zolder”, zo sprak hij.

Dit klusje voerde de man uit samen met een 29-jarige vriend uit Bilzen. Ook hij houdt vol dat hij louter een handje toestak om de materialen voor de zogenaamde renovatie te leveren. Bij de twee Bilzenaren thuis werden wel belastende bewijzen gevonden. Zo troffen de inspecteurs op de slaapkamer van de twintiger documenten aan met aantekeningen over benodigdheden voor cannabisplantages. Bij de dertiger vonden ze twee turbines, een ventilatiesysteem en een lamp. Verder werden er ook DNA-sporen aangetroffen. “Zij hebben er wel alles aan gedaan om hun betrokkenheid te verhullen”, zo spreekt de rechter in het vonnis.

De Riemstenaar werd veroordeeld tot twee jaar cel. De 37-jarige Bilzenaar kreeg een celstraf van dertig maanden. De twintiger moet een werkstraf van 120 uur uitvoeren. De mannen werden elk ook veroordeeld tot een geldboete van 8.000 euro.