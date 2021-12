Met dit trucje verwijder je in 30 seconden rode vlekken uit plastic potjes

Een extra portie spaghettisaus in de diepvries is altijd handig na een drukke werkdag. Het enige nadeel? Hoe vaak je die bewaarpotjes ook afwast of in de vaatwasser steekt, ze blijven er vuil uitzien. De Amerikaanse make-upartieste Adi Kempler deelde op TikTok een eenvoudige hack om die onsmakelijke rode vlekken voorgoed te verwijderen.

Lifehacks, we zijn er allemaal dol op. Simpele trucjes die het leven net iets makkelijker maken. Zoals dit trucje van Adi Kempler om bewaardoosjes met vieze rode (vet)vlekken in een wip weer schoon te krijgen. Giet een beetje afwasmiddel in het potje en doe er warm water bij. Scheur wat keukenpapier in stukjes en leg ze in het potje. Sluit het deksel en shaken maar! Na 30 seconden goed schudden, is je potje zo goed als nieuw.

Een andere goede tip die ze bij Tupperware meegeven aan hun klanten, is het eten eerst te laten afkoelen vooraleer je het in het potje doet. Dan zou er geen rode schijn achterblijven na het afwassen. Als je toch al rode vlekken hebt, kun je het potje vullen met 1/3 soda en 2/3 water en dat even laten trekken.