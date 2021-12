Seck pleit Amallah vrij van racisme, maar: “Zijn beledigingen kan ik niet accepteren”

LEES OOK. Bondsparket wil dat Abdoulaye Seck de (racistische?) woorden van Amallah herhaalt

Seck was opgeroepen om meer uitleg te verschaffen over het gedrag dat leidde tot zijn rode kaart, omdat er bij de Great Old gewag werd gemaakt van racisme ten aanzien van de Senegalees. Amallah was de mogelijke dader, maar werd enkel opgeroepen als getuige, omdat hij enkel geel had gekregen. Wat het bondsparket – in dit geval bondsprocureur Barbara Huylebroek – alsook Vincent Vereecke, voorzitter van het Comité, wilde weten: wat heeft Amallah dan precies gezegd? Seck wilde dat noch na de match noch maandag kwijt, dus ook op de Bosuil tastten ze in het duister over de exacte woorden.

Op de zitting was het eerste woord aan een zichtbaar zelfverzekerde Amallah. “Ik heb alleen maar ferme ta bouche gezegd. Hou je mond. Geen idee waarom ik van racisme beschuldigd werd. Daar is geen sprake van.”

© BELGA

Na hem mocht ook Seck zijn versie geven. Hij bleef bij zijn standpunt om te zwijgen, maar sprak Amallah wel meteen vrij van discriminatie. “Over racisme spreek ik niet. Maar er waren wel beledigingen die ik voor mezelf en mijn familie en naasten niet kan accepteren. Ik ga die beledigingen hier niet herhalen, maar jullie hebben duidelijk kunnen zien dat die mij hebben geraakt.”

Seck gaf ook mee dat hij eventuele sancties voor zijn emotioneel/agressief gedrag, waarvoor hij zich excuseerde, zou aanvaarden. Het bondsparket vond het uiteraard jammer dat de waarheid niet exact kon worden achterhaald, maar nam akte van alle verklaringen en stelde Seck uiteindelijk één speeldag schorsing voor, al dan niet met uitstel. Hij heeft wel nog een speeldag voorwaardelijk staan. Afwachten nog wat het wordt.