SyntraPXL doneert honderden lesmaterialen aan overstroomde scholen in Wallonië

Veel Waalse scholen hadden zich de start van het schooljaar anders ingebeeld. Zo ook het Athenée Royal Verdi die door de overstromingen veel van haar lesmateriaal zag verdwijnen. Ex-collega André Jodogne trok als vrijwilliger de grens over, zag de situatie en kwam bij SyntraPXL aankloppen voor hulp. Toevallig had SyntraPXL net verschillende leslokalen vernieuwd en heel wat lesmateriaal op overschot. Zo verzamelden we honderden tafels, stoelen en andere educatieve spullen die het Athenée Royal Verdi dringend kon gebruiken. Dankzij vrijwilligers werd de logistieke uitdaging om al deze spullen naar de getroffen scholen te krijgen een licht karwei. Tientallen Syntradocenten staken hun handen uit de mouwen om verschillende vrachtwagens van verhuisfirma DAC NV in te laden. Dankzij het gratis transport van DAC NV kon het Athenée Royal Verdi snel het gedoneerde lesmateriaal in ontvangst nemen. Eenmaal aangekomen, werden we onthaald door een klein leger aan studenten en leerkrachten die maar al te graag hielpen de spullen uit te laden. Met deze schenking hoopt SyntraPXL dat de situatie voor de leerlingen in Verviers en Pepminster alvast snel naar oude gewoonte kan terugkeren. De dankbaarheid bij het Athenée Royal Verdi is dan ook groot. Zij bekijken nu zelf verder hoe ze alle spullen over hun getroffen scholen verdelen.