Einde carrière Sergio Agüero? Argentijn kondigt persconferentie aan over zijn toekomst

Sergio Agüero (33) zal woensdag om 12 uur in Camp Nou de pers toespreken over zijn toekomst. Dat heeft FC Barcelona dinsdag bekendgemaakt. Naar verwachting zal de Argentijnse aanvaller het einde van zijn carrière aankondigen vanwege hartproblemen.

Agüero, die op de persconferentie geflankeerd zal worden door Barça-voorzitter Joan Laporta, kreeg eind oktober in het duel met Alavés te maken met pijn op de borst en ademhalingsproblemen. Hij werd kort voor rust gewisseld en in een ziekenhuis opgenomen voor een hartonderzoek. Barcelona meldde daarna dat de Argentijn een behandeltraject van drie maanden in zou gaan. Aan de hand van het verloop van dat proces zou duidelijk worden wanneer Agüero weer kan voetballen.

Een maand geleden ontkrachtte hij op Twitter nog dat het einde van zijn carrière nabij is. “Naar aanleiding van de geruchten kan ik zeggen dat ik de aanwijzingen van de clubartsen opvolg”, tweette Agüero toen. “Ik doe tests en behandelingen en zie dan binnen negentig dagen hoe het herstel is verlopen.”

De Argentijn kwam afgelopen zomer transfervrij over van Manchester City. Agüero is met 260 doelpunten topschutter aller tijden bij de Citizens. Eerder trad de aanvaller aan voor Independiente en Atlético Madrid. Voor Barcelona speelde hij door blessureleed slechts vijf wedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Agüero maakte 41 doelpunten in 101 interlands voor Argentinië.

