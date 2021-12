Hasseltse parkings boos: “Tekstkar leidt alleen naar Blauwe Boulevard, van de rest is geen spoor”

Hasselt

Wie dit weekend richting Hasselt bolde om er Kerstkoopjes te gaan doen, kwam, nog voor de Philipsbrug, al een tekstkar tegen die duidelijk aangeeft dat parkeren kan in de parking Blauwe Boulevard. “Van de andere parkeergarages in Hasselt is geen spoor. Promoot de stad dan zo erg haar eigen parkeergarage? Echt handig voor wie een keuze wil maken volgens de plek waar je in de stad moet zijn, is dit toch niet”, klinkt het.