Minister-president Jan Jambon in quarantaine na positieve test echtgenote

Vlaams minister-president Jan Jambon gaat vanaf vandaag in quarantaine nadat zijn echtgenote positief werd getest op het coronavirus. De minister-president zelf wordt later deze week getest en blijft in quarantaine in afwachting van een negatief testresultaat. Dat heeft het kabinet-Jambon laten weten.

“De echtgenote van de minister-president heeft positief getest. In navolging van de procedures gaat de minister-president meteen zelf in quarantaine. Hij is zelf niet positief getest, maar zal zich laten testen en blijft in quarantaine in afwachting van een negatief testresultaat”, legt woordvoerder Olivier Van Raemdonck uit.

Volgens de nieuwe testingregels moeten volledig gevaccineerden na een hoogrisicocontact nog maar 1 PCR-test laten uitvoeren en dat tussen dag 3 en dag 6 na het risicocontact. Dat is ook de procedure die de minister-president zal volgen.

Jambon zal in afwachting van zijn test dus minstens enkele dagen niet fysiek naar Brussel kunnen afzakken. De Vlaamse regering zit stilaan in de drukke laatste rechte lijn voor het kerstreces, met verschillende moeilijke dossiers (zoals het stikstofdossier) waarin nog knopen moeten doorgehakt worden.

