“Ik ben Dan Karaty en ik ben alcoholist”: ex-jurylid ‘Belgium’s Got Talent’ eerlijk over verslaving

Dan Karaty heeft op zijn social media bekendgemaakt dat hij alcoholist is. “Jarenlang heb ik gelogen tegen mezelf, mijn vrienden en mijn familie. Ik vermeed hulp omdat ik te trots, beschaamd en bang was. Nu ben ik het beu om me te verstoppen.”

De Amerikaanse choreograaf en televisiepersoonlijkheid schreef een bericht op zijn Facebook- en Instagrampagina waarin hij vertelt over zijn gevecht tegen z’n alcoholverslaving. “Onbehandelde angst en alcoholisme zijn dingen waar te veel mensen alleen mee worstelen. Mijn leven werd onhoudbaar, tot ik de bodem bereikte. Eindelijk zocht ik de hulp die ik en mijn familie nodig hadden. Nu leef ik in het nu, neem ik elke dag zoals die komt en ben ik dankbaar voor al mijn zegeningen.” Karaty wil voortaan open en transparant zijn en hoopt dat zijn verhaal anderen in dezelfde situatie kan helpen.

De choreograaf heeft een lastige tijd achter de rug. Te midden van de eerste coronagolf kreeg hij te kampen met een ernstige ooginfectie, daarna gleed hij in een depressie. “Ik werd depressief, belandde in een heel donkere periode en vond mezelf op een donkere plek. Die worsteling in én met mezelf was zwaar. Ik kwam erachter dat de scheidslijn tussen werk en privé steeds meer vervaagde, iets waar uiteindelijk ook mijn gezin de dupe van werd”, vertelde hij in het Nederlandse weekblad Privé.

Dan Karaty werd bij ons bekend als jurylid in So You Think You Can Dance. Later zat hij ook in de jury van Dansdate en van Belgium’s Got Talent. In het recentste seizoen van de talentenjacht werd hij vervangen.