Mysterie in Schoten: water in hofgracht kleurt paars: “Laat honden er niet in zwemmen”

De lange hofgracht in het park van Schoten kleurt sinds maandag helemaal paars. De gemeentelijke milieudienst staat voor een raadsel. Voorlopig lijkt een bacteriële oorzaak, via een of andere algensoort, het meest waarschijnlijk.

Toen Mirjam Hoes maandag door het park wandelde, zag ze dat de brede gracht langs het oefenveld van SK Schoten, tussen Valkentoren en de lokalen van Tennisclub Schoten, een wel erg ongewone kleur had gekregen. Het leek wel of een vroeg opgestane Jezus Christus het water van de waterloop in wijn had veranderd.

Langs de gracht loopt een druk gebruikt wandelpad. Mirjam was dus niet de enige die het fenomeen waarnam en al gauw werden gemeente en politie verwittigd. “Onze milieudienst is meteen ter plaatse afgestapt voor onderzoek”, zegt schepen van Leefmilieu Walter Bat (N-VA).

Meerde inwoners van Schoten maakten maandag melding van de bijzondere gracht. — © rr

“Het is inderdaad een vreemd zicht en de reden van de waterverkleuring werd niet meteen gevonden. Vervuiling door geloosde of gelekte stookolie is zo goed als zeker uitgesloten. Dat zou je meteen ruiken en er werd ook geen lozingspunt aangetroffen. De woningen van de Henri Dunantlaan, waarvan de tuinen aan de gracht grenzen, zijn allemaal aangesloten op het rioleringsnet. Het is ook geen verf. En dat het water verkleurd zou zijn door een vermenging met gravel van de nabije tennisvelden, houdt evenmin steek.”

Bourgondisch Bloed

Dat de verkleuring vooralsnog niet geleid heeft tot sterfte van vissen of andere dieren, maakt het mysterie alleen maar groter. Deze week komen specialisten van de Vlaamse Milieumaatschappij met aangepaste apparatuur ter plaatse om stalen te nemen om die in hun labo te analyseren.

Op sociale media schuiven Schotenaren de meest uiteenlopende verklaringen naar voor: van opgeloste kleurzeepjes, over fluorescerende kleurstof tot rottende eikels. Iemand met een morbide zin voor humor heeft het over een wel erg bloederige moord.

Voorlopig lijkt de thesis van een bacterieel effect het meest waarschijnlijk. Onder meer in Nederland komt Bourgondisch Bloed wel eens voor. Dat is de bijnaam voor deze rode blauwalg of Planktothrix rubescens. Het verschijnsel dankt de naam aan de slag bij Mürten (1476), waar de Zwitsers de troepen van Karel de Stoute in de pan hakten. De rode kleur van het nabijgelegen meer (veroorzaakt door dezelfde algensoort) werd in de volksmond toen vereenzelvigd met het bloed van de Bourgondische soldaten. De algengroei wordt veroorzaakt doordat de temperatuur daalt en verschillende waterlagen zich vermengen. Mogelijk spelen ook nitraten een rol.

Schepen Walter Brat tast net als de gemeentelijke milieudienst in het duister over de paarse hofgracht. Schoten roept de hulp en deskundigheid in van de Vlaamse Milieumaatschappij. — © JAA

Beerschot

“Maar zekerheid daarover hebben we dus nog niet”, benadrukt schepen Brat. “We raden intussen af om honden te laten zwemmen in de gracht. En bekijken nog of we een infobord bij onze paarse gracht zullen plaatsen. Maar misschien verdwijnt de kleur weer snel.”

Schepen Walter Brat is voetballiefhebber en fan van FC Antwerp. Hij weet hoe sterk de rivaliteit tussen supporters van Antwerp en Beerschot kan opborrelen. Toch sluit ook hij een mogelijke actie van ontgoochelde Beerschot-supporters na de recente derbynederlaag uit. De aanhang van het Kiel heeft de aanslag op het waterloopje in de omgeving van het Bosuilstadion - dat in vogelvlucht op amper 1,5 kilometer ligt - alleszins nog niet opgeëist.