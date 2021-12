Nog geen doorbraak in onderhandelingen tussen politievakbonden en minister Verlinden

De vakbonden van de politie en de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V), zijn er dinsdag niet in geslaagd om een akkoord te bereiken. Dat is vernomen bij de bonden en bij het kabinet-Verlinden. In afwachting van nieuw overleg, komende maandag, blijven politieacties opgeschort.

De vakbonden van de politie voerden vorige maand actie na spaak gelopen loonsonderhandelingen. Ook de herziening van de eindeloopbaanregeling en verdere besparingen bij de federale politie waren aanleiding voor het protest.

Eind november schortten de bonden hun acties op om het overleg alle kansen te geven. Maar een akkoord over een loonsverhoging zat er tot nu toe niet in. Bij minister Verlinden valt dinsdag te horen dat het overleg dinsdag “constructief” verlopen is en dat er verder gesproken wordt over mogelijke voorstellen op de onderhandelingstafel.

Bij de bonden valt ook te horen dat er maandag nieuw overleg gepland. Maar het voorstel dat de overheid momenteel op tafel legt is voor het gemeenschappelijk vakbondsfront “onvoldoende”, zegt Joery Dehaes, vakbondsverantwoordelijke van ACV Politie. Inmiddels zou er wel een consensus zijn dat ook voor het burgerpersoneel een inspanning nodig is, wat in het eerste voorstel niet zo geweest zou zijn. “Maar een ander breekpunt is de totale omvang van de enveloppe voor een loonsverhoging, los van hoe die verdeeld wordt. Die enveloppe is nog altijd onvoldoende. Komt daar morgen 50 à 70 miljoen euro bij, dan krijgen we een ander verhaal.”

In afwachting van het overleg maandag blijven acties opgeschort. “Maar het gemor blijft”, zegt Dehaes. “We krijgen veel vragen, buiten de bonden gingen al stemmen op om actie te voeren bij de Europese top. We merken dat de actiebereidheid toeneemt.”