Meer dan 500 arrestaties bij grote operatie tegen fake geneesmiddelen en illegale doping

Operation Shields II liep van 1 april tot 15 oktober en kreeg ook medewerking van Belgische wetsdienaars. Er zijn 544 arrestaties verricht en er zijn 634 individuen aan de gerechtelijke autoriteiten gesignaleerd. Er liep onderzoek naar 33 georganiseerde misdaadbendes, 37 bedrijven en er zijn vijf clandestiene laboratoria in beslag genomen. Van 1.029 geobserveerde websites zijn er 283 uit de lucht gehaald.

Er zijn meer dan meer dan 6.700 atleten tijdens of buiten competitie gecontroleerd, 32 van hen testten positief. Er is voor bijna 63 miljoen euro in beslag genomen, en meer dan 25 miljoen “eenheden” geneesmiddelen alsmede dopingproducten in beslag genomen.

Bij de operatie is ook opgetreden tegen criminelen die een slaatje willen slaan uit de Covid-19-pandemie.