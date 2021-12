Onze wijnkenner selecteerde de beste champagnekoopjes voor knallende feestdagen

De Belg is en blijft champagnegek. In 2020, het jaar van de eerste lockdown, liep de verkoop in ons land met slechts 1,9 procent terug. Dat is een pak minder dan bij onze buurlanden. Met dank aan de thuisconsumptie (+20 procent). En dit jaar, vierde golf of niet, lijkt de markt helemaal hersteld en steeg de thuisconsumptie tussen januari en september met maar liefst 45 procent (cijfers GFK). De supermarkten spelen er handig op in. Het regent opnieuw promoties en die zijn best aantrekkelijk. Niet alleen onder de “huischampagnes” maar ook onder de grote(re) merken. Wij proefden tientallen exemplaren en selecteerden de 20 beste koopjes.