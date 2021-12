Sluit Union het jaar straks als leider af? “Mijn spelers verdienen die kers op de taart”, vindt Felice Mazzu

Met nog drie wedstrijden te gaan in 2021 komt er bijna een eind aan het fabelachtige jaar van Union. Na het kampioenschap in 1B, voetbalden de Brusselaars zich ook in 1A naar de leidersplaats: met vier punten voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge zouden de Unionisten het jaar zomaar als leider kunnen afsluiten. “Dat zouden mijn spelers zeker verdienen”, weet ook coach Felice Mazzu (55).

Na de overwinning tegen het zwarte beest KV Mechelen, resten Union nog drie wedstrijden in december: een verplaatsing naar Zulte Waregem en thuiswedstrijden tegen Cercle Brugge en KAA Gent. “Het zal nog zeer zwaar worden”, analyseert Union-coach Mazzu zijn komende tegenstanders. “We weten dat we twee ploegen tegenkomen die onderin in de problemen zitten, en die matchen zijn enorm lastig. Dat soort ploegen spelen steeds met volle overgave, aangezien ze in puntennood zijn. Daarna eindigen we het jaar tegen Gent: een ploeg die momenteel in zijn beste periode van het seizoen zit, want het stapelt de overwinningen op. Het worden nog drie stugge tegenstanders.”

© Isosport

Maar beginnen aan dat drieluik doet Union woensdag al, in de Elindus Arena tegen Zulte Waregem. De ploeg van Francky Dury bekleedt momenteel de voorlaatste plaats met een schamele 17 punten, al is dat voor de wedstrijd van woensdag van ondergeschikt belang. “We mogen ons niet focussen op het klassement”, weet de succescoach van Union. “Zulte Waregem is een lastige tegenstander. Ze hebben spelers met enorme kwaliteiten, die in de top van een kampioenschap zouden kunnen spelen. Ze klopten Antwerp thuis, en ook Brugge maakten ze het in de eerste 20 minuten knap lastig. We moeten focussen op onszelf, en niet denken dat we ‘maar’ tegen de 17de spelen. Ons objectief is om elke match met respect aan te vatten voor de tegenstander, zonder te denken aan het klassement. Of we nu tegen Zulte Waregem of Club Brugge spelen, maakt niet uit.”

Indien de fiere competitieleider in de komende drie wedstrijden nog minstens vijf punten sprokkelt, sluit het 2021 alvast af als koploper in de Jupiler Pro League. “Maar we moeten onszelf geen onnodige druk opleggen”, is Mazzu nuchter. “Natuurlijk willen we leider blijven tot aan de winterstop. Het zou een mooi cadeau zijn voor de spelers, want ze verdienen dat echt. Maar het is geen ramp als we daar niet meer zouden staan. We moeten appreciëren wat we al hebben bereikt. De spelers weten dat ik enorm fier en tevreden ben met wat we tot nu toe hebben bereikt. Maar die kers op de taart verdienen ze zeker en vast.”

Afwezigen

Voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem kan Union geen beroep doen op Siebe Van der Heyden. De 23-jarige verdediger liep tegen Mechelen tegen zijn vijfde gele kaart aan, waardoor hij geschorst is voor de wedstrijd van woensdag. Ismaël Kandouss maakt dus meer dan waarschijnlijk zijn terugkeer in de basis, net als Bart Nieuwkoop die terugkeert uit schorsing.