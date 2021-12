Vrouw (22) doet aangifte van seksueel misbruik tegen Marco Borsato

In Nederland heeft een 22-jarige vrouw, die zegt vanaf haar 15de seksueel te zijn misbruikt door zanger Marco Borsato, maandag officieel aangifte gedaan bij de zedenpolitie in de regio Midden-Nederland. Dat meldt De Telegraaf en het nieuws wordt bevestigd door de advocaat van Borsato en het Openbaar Ministerie.

Met de aangifte verzoekt de vrouw om strafrechtelijke vervolging voor het delict aanranding. Ze stelt in haar aangifte dat gedurende een aantal jaren sprake is geweest van het plegen van “ontuchtige handelingen”, aldus De Telegraaf. Bij aanranding gaat het dan om ongewenst aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. De politie heeft bewijsmateriaal in beslag genomen, dat de aangifte kan ondersteunen.

Borsato was een vriend van haar ouders, en kwam daarom meermaals over de vloer. Nadat de vader het meisje overleed, zou de zanger zich opgeworpen hebben als een soort van pleegvader. Sindsdien werd hij, zo staat te lezen in de aangifte, geregeld handtastelijk wanneer hij alleen was met het meisje. Volgens haar duurde het misbruik van 2014 tot 2019.

Er gaan al lange tijd geruchten de rond dat Borsato zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het OM Midden-Nederland bevestigt dinsdag de aangifte van de “onzedelijke betastingen” in onderzoek te nemen. Vorige week verzocht Geert-Jan Knoops, de advocaat van Borsato, het Openbaar Ministerie al onderzoek te doen naar de bron van geruchten die over de zanger de ronde doen. Die zaak ligt bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland, aldus een woordvoerder van dat OM.

Borsato bevestigde in een verklaring, verspreid door zijn advocaat, dat er aangifte tegen hem is gedaan. “De aangifte is duidelijk een reactie op het door mij aangevraagde onderzoek bij het Openbaar Ministerie”, aldus de verklaring. “Het is goed dat er nu een aangifte ligt, want die kan dan betrokken worden bij het onderzoek dat ik heb gevraagd. Ik zie de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet. Ik ontken zoals bekend alle aantijgingen die ik tot dusverre alleen via de pers mocht vernemen.”