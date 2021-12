GEMEENTERAAD. Zonhoven hoopt na dertig jaar Genkerbaan toch te kunnen heraanleggen

Zonhoven

900.000 euro extra: De gemeente mag de volgende drie jaar 900.000 euro extra inschrijven in haar budget. Door de oplevende economie stijgen immers de belastinginkomsten. “Er komt geen verhoging van de belastingen, er komen wel slimme investeringen,” belooft schepen van Financiën Bram De Raeve (Open VLD).” De gemeente schrijft bijvoorbeeld 250.000 euro bij in het project om het dorpscentrum te vergroenen. Sven Lieten (Zonshoven) merkte op dat de schuldgraad per inwoner de volgende jaren wel omhoog gaat. “Al zijn we tevreden met de geplande wegenwerken, en de vergroening van ons centrum.” Burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) liet weten dat de schuldgraad allicht in evenwicht zal blijven, ondanks de investeringen.

Genkerbaan: Al bijna dertig jaar probeert de gemeente het eerste deel van de Genkerbaan opnieuw aan te leggen. Maar dat gaat heel moeizaam, omdat het niet duidelijk is waar de ‘rooilijn’ precies ligt. Sommige inwoners zijn mogelijk nog eigenaar van een stukje grond, dat nu als parking gebruikt wordt, en dat de gemeente al verhard heeft. Schepen Frederick Vandeput (Open VLD) liet weten dat inderdaad opnieuw bezwaarschriften waren ingediend. “Maar we willen zo ook in dialoog treden met de inwoners, en tot een vergelijk komen.” De gemeente hoopt zo op termijn toch nog de straat te kunnen vernieuwen.

Sociale woningen: Oppositiepartijen CD&V-Groen, N-VA en Vlaams Belang hebben kritiek op het sociale woonbeleid. “Er zouden nog 52 sociale woningen bij moeten komen tegen 2025”, merkte raadslid Dominic Tholen (CD&V) op. “We halen in de verste verte de doelstellingen niet, en de wachttijden zijn lang.” Schepen Frederick Vandeput (Open VLD) benadrukt dat door extra bouwmogelijkheden te creëren er ook meer woningen bijkomen op de privé markt, en zo de prijzen in toom gehouden worden. “We willen inderdaad geen grote sociale woonwijken die vaak afgelegen liggen. Maar we gaan wel onze doelstellingen halen, en de volgende jaren nog extra sociale woningen voorzien.”