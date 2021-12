Brandje bij Staalbouw Overpelt: werknemers even geëvacueerd

De brandweer is dinsdagnamiddag opgeroepen voor een brand in het bedrijf Staalbouw Overpelt. Stofdeeltjes in een zandstraalcabine waren er beginnen smeulen. Uit voorzorg werden de werknemers eventjes geëvacueerd.

De brand was ontstaan in de kelderverdieping van het bedrijf op de Karel Pinxtenlaan op het Nolimpark. “Uit voorzorg hebben we onmiddellijk het personeel geëvacueerd, omdat er vlakbij ook een opslag voor verf ligt. We wilden geen enkel risico nemen,” luidt het bij het bedrijf. Toen de hulpdiensten aankwamen, was iedereen veilig buiten.

“We hebben een schuimtapijt aangelegd en dat laten inwerken. De machine zal tot morgen uit dienst worden genomen”, stelde majoor Bart Kuyken van de brandweer. De Karel Pinxtenlaan was een tijdje voor het verkeer afgesloten. (gvb)