Dan Karaty worstelt met alcoholverslaving: “Mijn leven werd onhoudbaar, tot ik de bodem bereikte”

Dan Karaty (45), bekend als voormalig jurylid uit Belgium’s got talent en So you think you can dance, worstelt met een alcoholverslaving. Dat schreef de Amerikaanse choreograaf zelf op zijn Instagramprofiel. “Ik wil me niet meer verstoppen. Ik heb eindelijk de hulp gekregen die zowel ik als mijn familie nodig had.”

“Hallo, mijn naam is Dan en ik ben alcoholicus”, begint Karaty zijn bericht op Instagram. “Jarenlang heb ik tegen mezelf, mijn vrienden en familie gelogen. Ik heb hulp geweigerd omdat ik te trots, te gegeneerd en te bang was. Maar nu wil ik het niet meer verstoppen.”

“Onbehandelde angsten en alcoholisme zijn zaken waar velen van ons te lang alleen mee moeten worstelen. Mijn leven werd onhoudbaar, tot ik de bodem bereikte. Ik heb eindelijk de hulp gekregen die zowel ik als mijn familie nodig had. Nu leef ik mijn leven in het nu, één dag per keer, en ik ben dankbaar voor al mijn zegeningen.”

Op de Instagrampost is Karaty samen te zien met de Nederlandse actrice en zangeres Chantal Janzen (42). “Bedankt aan mijn vriendin Chantal Janzen om me te helpen beginnen met het delen van mijn verhaal. Ik hoop dat, door open te zijn over mijn proces, ik iemand kan helpen die daarbuiten worstelt.”

Karaty heeft een lastige tijd achter de rug. Te midden van de eerste coronagolf kreeg hij te kampen met een ernstige ooginfectie, daarna gleed hij in een depressie. “Ik werd depressief, belandde in een heel donkere periode en vond mezelf op een donkere plek. Die worsteling in én met mezelf was zwaar. Ik kwam erachter dat de scheidslijn tussen werk en privé steeds meer vervaagde, iets waar uiteindelijk ook mijn gezin de dupe van werd”, vertelde hij in het Nederlandse weekblad Privé.