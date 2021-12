CLB: “Vaccinatie bij kinderen is geen wondermiddel, volwassenen moeten verantwoordelijkheid nemen”. — © TV Limburg

Het al dan niet vaccineren van kinderen tussen 5 en 11 jaar ligt op tafel en zorgt voor heel wat discussie. Dokter Bea Meertens van Vrij CLB Limburg is duidelijk: “De vaccinatie van 5 tot 11-jarigen zal geen wondermiddel zijn. De boosterprik en de vaccinatie van de volwassenen moet nog altijd prioriteit krijgen.” Dokter Meertens verwacht dat de regering binnenkort groen licht zal geven voor de vaccinatie van kinderen. En het is ook goed dat iedereen de keuze krijgt. Maar het feit is dat er nog veel vragen zijn bij het nut van zo’n vaccinatie. Zeker zolang niet alle volwassenen zich laten prikken.