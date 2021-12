Natuurinspectie betrapt jagers op illegaal geschoten houtsnippen en verboden wapentuig

De jagers werden afgelopen zaterdag betrapt in Balen. Waar precies, kan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in belang van het onderzoek niet bekendmaken. “De natuurinspectie betrapte de drie jagers met zeven vers geschoten houtsnippen”, vertelt ANB-woordvoerder Jeroen Denaeghel. “Al dertig jaar heeft de houtsnip een beschermde status en mag er niet meer op deze vogelsoort worden gejaagd. De houtsnip is een vrij schuwe vogel die zich verschuilt in het struikgewas. Wie er eentje in de natuur tegenkomt, heeft dus veel geluk. Vroeger werd er veel op de vogel gejaagd. Doordat de houtsnip in een zigzagpatroon vliegt, werd het zelfs als een uitdaging gezien om de vogel te raken. Zo werden de ‘schildersveren’ van de houtsnip als trofee op de jagershoed gestoken. Sinds 1991 is de houtsnip een beschermde vogelsoort in Vlaanderen. Niet alleen het doden, maar ook iedere vorm van handel en consumptie van de houtsnip is uitdrukkelijk verboden.”

Op de betrapping volgden huiszoekingen bij de jagers. Daar werden niet alleen enkele verboden wapens in beslag genomen, maar ook gif en illegale jachttuigen. De natuurinspectie stelde een proces-verbaal op dat werd overgemaakt aan de Procureur des Konings. “Of het tot een rechtszaak of een administratieve afhandeling komt, ligt in handen van de Procureur des Konings. Bij een veroordeling mogen de jagers zich in ieder geval aan een fikse boete verwachten”, zegt Denaeghel. (Tommy Maes )