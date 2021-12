Vrolijk kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar: binnenkort is het weer tijd om, naast heel wat mooie wensen, met zijn allen te klinken op het nieuwe jaar. Om te voorkomen dat we met een kater 2022 ingaan, selecteren wij 11 alcoholvrije aperitieven, die we onder­wierpen aan de smaakpapillen van bartender Olivier Jacobs. En die resultaten? Wel, laat ons hopen dat 2022 wat meer in petto heeft.