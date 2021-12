Twee bemanningsleden verdacht van dronkenschap tijdens botsing tussen vrachtschepen

Na de dodelijke botsing van twee vrachtschepen in de Baltische Zee, waarbij zeker één persoon om het leven kwam, worden twee arrestanten verder ondervraagd. Volgens het Zweedse Openbaar Ministerie worden een 30-jarige Brit en een 56-jarige Kroaat verdacht van ernstige dronkenschap op zee. De Brit wordt ook verdacht van grove nalatigheid in het scheepsverkeer en het veroorzaken van een sterfgeval.

Volgens Scotline Marine Holdings Limited, de rederij van het betrokken Britse schip is de gehele bemanning na het incident getest op drugs en alcohol. Twee bemanningsleden overschreden de wettelijke limieten. Of het gaat om de gearresteerde bemanningsleden is vooralsnog onduidelijk. Voor donderdag moet het Zweedse Openbaar Ministerie beslissen of het een aanhoudingsbevel uitvaardigt tegen de arrestanten.

Het 55 meter lange Deense schip Karin Høj en het grotere, 90 meter lange Britse schip Scot Carrier zijn maandagmorgen vroeg gebotst tussen de zuidelijke Zweedse stad Ystad en het Deense eiland Bornholm. Het kleine Deense vrachtschip kapseisde. Aan boord werd een levenloos lichaam gevonden. Een tweede bemanningslid is nog vermist.