Werknemer van Breese firma krijgt het aan de stok met baas: “Vinger moet misschien geamputeerd”

In januari 2019 kregen de twee mannen het voor de zoveelste keer met elkaar aan de stok. Het slachtoffer was diensthoofd en moest de beklaagde, die als ploegbaas aan de slag was, naar eigen zeggen wel vaker op het matje roepen. “Hij moest zijn werk doen en op schema blijven, maar die man deed altijd zijn eigen goesting”, zo sprak het slachtoffer dinsdag voor de Tongerse rechter.

De man stapte naar de werknemer toe en wees hem op de feiten. “Hij nam mijn wijsvinger vast en plooide hem achterover. Mijn vinger brak en de pezen scheurden af.” Toch kon het slachtoffer nog een week aan de slag blijven maar toen de pijn ondraaglijk werd, beslisten de dokters om hem met spoed te opereren. “Toen ik wakker werd, vertelden ze mij dat mijn vinger nooit meer te redden viel. Ze denken zelfs nog steeds aan amputeren, maar daar wil ik graag nog even mee wachten”, zo sprak het slachtoffer.

De procureur sluit zich aan bij de verklaringen van de man: “Het geweld is misschien minimaal geweest, maar het heeft wel immense gevolgen.” Hij vraagt een celstraf van twee jaar en een geldboete van 1.600 euro, beiden met uitstel. Ondergeschikt kan hij akkoord gaan met een werkstraf van 150 uur.

De beklaagde kwam niet opdagen tijdens de zitting, maar hij werd wel vertegenwoordigd door zijn advocaat die de vrijspraak vraagt op basis van twijfel. “Het is toch eigenaardig dat die man met zo’n verwondingen niet meteen naar de dokter stapt en zelfs nog een week blijft werken? Op dat ogenblik was alles dus niet zo ernstig, lijkt me.”

Bovendien zou er ook sprake geweest zijn van een tweede arbeidsongeval, een week later. “Dat heeft mijn cliënt alleszins horen waaien op de werkvloer. Misschien liep het slachtoffer toen pas die verwondingen op.” Toch wordt dit in het strafdossier tegengesproken en zou er nooit melding gemaakt zijn bij de personeelsdienst van een tweede ongeval, zo weerlegde de advocaat van het slachtoffer de insinuaties.

Vonnis volgt op 11 januari.