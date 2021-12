Kristel Verbeke over haar grote liefde: “Na 22 jaar krijg ik nog steeds kriebels in mijn buik”

Voor velen zal ze altijd een K3’tje blijven, maar nu houdt Kristel Verbeke zich vooral bezig met de strijd tegen kinderarmoede. Ze werd recent vrijwillig ambassadrice bij Unicef. Daarnaast is ze volop bezig met de voorbereiding van het tweede seizoen van haar Eén-programma Zorgen voor mama . In de tussentijd kon ze even wat tijd vrijmaken voor onze videorubriek ‘… kopt binnen’ waar ze vertelt over het moederschap, de grote liefde tussen haar en Gene Thomas en haar kleine kantjes.