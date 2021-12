Training gemist, kapiteinsband kwijt! Aubameyang niet langer aanvoerder van Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang is niet langer de aanvoerder van Arsenal. De 32-jarige spits uit Gabon moet zijn band voor straf inleveren. Hij zou vorige week vrijdag niet op de training zijn verschenen en ontbrak daardoor in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Southampton (3-0). De ploegmaat van Albert Sambi Lokonga maakt ook woensdag tegen West Ham United geen deel uit van de selectie van trainer Mikel Arteta.

“We verwachten van al onze spelers, inclusief onze aanvoerder, dat ze werken volgens de regels en afspraken die we met elkaar hebben”, staat in een korte verklaring op de website van Arsenal. “Na zijn laatste disciplinaire overtreding van afgelopen week is Pierre-Emerick Aubameyang niet langer aanvoerder van onze club.”

De spits, die sinds begin 2018 voor Arsenal speelt, kwam eerder dit jaar al eens te laat op het trainingscomplex en ontbrak toen voor straf tegen Tottenham Hotspur. Aubameyang maakte al bijna honderd doelpunten voor de Gunners en werd in 2018-2019 gedeeld topscorer van de Engelse competitie.

De Franse aanvaller Alexandre Lacazette nam tegen Southampton de aanvoerdersband over en opende na 20 minuten de score. Arsenal staat op de zesde plaats in de Premier League. (belga)