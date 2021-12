Met deze onderwerpen mag van Erik Van Looy niet meer gelachen worden in ‘De slimste mens’

Erik Van Looy kijkt met een dubbel gevoel terug op zijn Amerikaans avontuur. Dat vertelt hij deze week in Humo. “Ik blijf er trots op, dat wel”, zegt hij. “De draaiperiode was geweldig, het is pas op het niveau van de distributie dat er veel is misgelopen. Bovendien heeft dat hele proces bijgedragen aan het einde van mijn huwelijk. Ik was daar vijf jaar aan een stuk: zo vervreemd je uiteraard van je vrouw.”

Door de vele moppen in De slimste mens leeft het idee dat de film een grote flop was. Van Looy nuanceert. “Ondanks alles is The Loft groot uitgebracht in Amerika hè. Hij is zelfs binnengekomen in de top 10. Alleen: niet op nummer 1 of 2, maar op nummer 9. Ik heb meegedaan aan het Eurovisiesongfestival, maar ik was niet Sandra Kim.”

Een punchline

Om dat idee niet groter te maken dan het al is, wil Van Looy niet dat er in De slimste mens nog moppen gemaakt worden over zijn Amerikaanse film. “Ik heb dat te ver laten komen. Op zich vind ik die moppen totaal niet erg, en zelfs heel grappig. Het probleem is alleen dat mensen de moppen zijn gaan geloven. Soms stapt iemand verward op me af: ‘Zég, The Loft… zo slecht was dat toch niet?’ De moppen hadden de film tot een punchline gemaakt, en dat wil ik niet meer. Ik wil niet dat mijn volgende film ook al op voorhand wordt aangekondigd als een flop.”

Ook over Eriks tanden mogen er geen moppen gemaakt worden, maar dat heeft een andere reden. “Die moppen waren simpelweg, net als stukken van mijn gebit, afgezaagd.”