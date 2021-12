Echtgenoot van Wit-Russische oppositieleidster Tichanovskaja veroordeeld tot 18 jaar cel

De echtgenoot van de Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar. Dat melden de Wit-Russische staatsmedia. Verschillende andere oppositiefiguren werden ook veroordeeld tot zware celstraffen.

Goed anderhalf jaar geleden werd Sergej Tichanovski in de aanloop naar de omstreden presidentsverkiezingen opgesloten. Eerder al was zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen ongeldig verklaard, waarop zijn vrouw besliste zich verkiesbaar te stellen. Zij is sindsdien een van de leidende stemmen tegen het regime van dictator Aleksandr Loekasjenko.

Behalve Tichanovski werd met Mikola Statkevitsj een andere bekende oppositiekracht veroordeeld tot een zware celstraf. Hij moet veertien jaar de gevangenis in. Vier anderen werden veroordeeld tot celstraffen van vijftien of zestien jaar.