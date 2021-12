Wij proefden van de ‘bommetjes’ van Mieke Bakt: nieuwe hotspot voor zoetekauwen?

Mieke Slegers met vriend Fabian achter de toog van Mieke Bakt in Hasselt, waar haar bakdroom weer een beetje meer realiteit is geworden. — © luc daelemans

Goed nieuws voor al wie zich op Instagram al verlekkerde op de zoetigheid van Mieke Bakt: sinds kort heeft Mieke een eigen toog in de foodhall in Hasselt. En dat zorgt voor keuzestress bij onze vrouw. “Dit is de hemel op aarde.”

Moeilijk kiezen uit al dat lekkers dat achter het glas ligt te pronken bij Mieke Bakt. Het ziet er allemaal even prachtig en even lekker uit. Zaakvoerder Mieke Slegers (25) is dan ook niet aan haar proefstuk toe. Enkele jaren geleden startte de studente ergotherapie haar eigen bakbedrijf in de keuken van haar ouderlijk huis. De taarten die ze toen nog bakte voor zichzelf en haar familie waren zo’n hit op Instagram dat haar zaakje vleugels kreeg. Wat wil je? Wie haar Instagrampagina volgt, zag de voorbije jaren de meest prachtige taarten, knap gedecoreerd met bloemen en andere versieringen, de revue passeren. Mieke bouwde al snel een bakatelier in de tuin van haar ouderlijke woning uit waar ze op bestelling taarten en koekjes bakte.

© Luc Daelemans

Die bestellingen stonden de afgelopen weken even op een laag pitje. “Ik kreeg immers de unieke kans om een andere droom waar te maken: een fysieke plek waar fans en andere zoetekauwen dagelijks de taartjes van Mieke Bakt kunnen kopen”, legt ze uit. Mieke kon een plekje bemachtigen in Markeat in Hasselt, de eerste foodhall in Limburg. “Het is de perfecte start. Er is veel passage en de investeringskost was minder groot dan ergens helemaal alleen een eigen winkel te openen.” De zaken gaan goed, want ook haar lief Fabian Labate stapte mee in de zaak. Naast de winkel zal Mieke dan vanaf volgend jaar ook opnieuw op bestelling werken.

Bommetje

Op het menu: tartelettes, cakelollies en een chocolade popsicle. — © luc daelemans

Goed, nu moeten we nog kiezen welk lekkers we proeven. Al zien de muffins, macarons en brownies er zo goed uit, we gaan voor de tarteletjes en cakepopsicles. De witte cakepop, een soort van cakelolly omhuld met witte chocolade en versierd met gedroogde bloemblaadjes (3 euro), is een bommetje. Net zoals de cakepopsicle van chocolade (4 euro), wat lijkt op een frisco. De vulling bestaat uit stevige, op elkaar gepakte stukjes chocoladecake. Die vullen enorm, of wat dacht je? De hemel op aarde voor liefhebbers van chocolade en zwaarder gebak.

De chocoladefanaat zal ook vingers en duimen aflikken bij de tartelette met karamel (4,5 euro). Ze zijn prachtig versierd, met een krokant chocoladekoekje en een karamelvulling. Ook zwaar, maar toch net iets minder dan de cakepops. Mijn favoriet: de tartelette met lemon curd (4,5 euro), met lekker zanddeeg en een vulling die de perfecte balans heeft tussen fris zuur en zoet. De gebrande meringuetoefjes bovenop zijn de gedroomde finishing touch.

We proefden ook nog een stukje worteltaart, één van de absolute toppers van Mieke Bakt. De taart is dan ook lekker sappig en heeft aan de achterzijde een frisse yoghurtfrosting. Ik hou niet van te kruidige worteltaart, maar gelukkig hoort dit taartje daar niet bij. Kortom, voor elke zoetekauw wat wils.

Waarom hier gaan eten?

1. Bij Mieke Bakt heb je een ruime keuze uit muffins, tartelettes, worteltaart, macarons en veel meer. Je kan er ook een koffie nemen.

2. Mieke Bakt is een echt baktalent. Alle taartjes en andere zoetigheden worden dan ook in eigen atelier bereid.

3. Mieke Bakt ligt in de eerste Limburgse foodhall Markeat. Je kan er afhalen of in het midden van de hal plaatsnemen aan een tafeltje. Hebben je tafelgenoten zin in iets anders, kunnen ze iets anders nemen en jij toch nog genieten van het lekkers van Mieke Bakt.