Veertiger uit Geel aangehouden voor poging tot doodslag tegen agenten

De onderzoeksrechter heeft afgelopen weekend een 40-jarige man uit Geel aangehouden voor poging tot doodslag tegenover politiemensen van PZ Geel-Laakdal-Meerhout. De politie was bij de man thuis ter plaatse gekomen in het kader van intrafamiliaal geweld. De man gedroeg zich erg agressief tegenover de politie en probeerde zelfs op de agenten in te rijden.