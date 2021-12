Gecrashte collega die Max Verstappen aan F1-titel hielp krijgt levenslange voorraad Red Bull-blikjes

LEES OOK. ANALYSE. Lessen na de omstreden F1-finale: Masi werd god, maar nu zal zijn kop rollen

Williams-rijder Nicholas Latifi verontschuldigt zich bij zijn team voor zijn crash in de slotfase van de GP van Abu Dhabi en ook voor het beïnvloeden van de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Wie had durven denken dat Nicholas Latifi een beslissende rol zou gaan spelen in de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen?

Verguisd door het team van Mercedes en op handen gedragen door iedereen Red Bull want zijn crash in de slotfase van de race zorgde ervoor dat er een safety car-procedure kwam die alles op zijn kop zette.

Het resultaat hoeven we u niet meer mee te delen. Latifi zat na de race wat verveeld met de situatie en verontschuldigde zich bij zijn eigen team en ook voor het beïnvloeden van de titelstrijd. Christian Horner beloofde de Canadees na de race alvast een levenslange voorraad Red Bull-blikjes in een interview met ‘Channel 4’, misschien kan dat de pijn enigszins verzachten.

“Ik ging van de baan toen Schumacher en ik zij aan zij reden,” aldus Latifi. “Ik bedoel, hij dwong me een beetje van de baan maar ik denk wel dat het eerlijk racen was. Tot daar was er nog niets aan de hand.”

“We waren enorm aan het worstelen met de grip na het duel, vooral op de plek waar ik uiteindelijk crashte. Ik had al het gehele weekend wat moeite in die bocht. Nu had ik vuile banden én zat ik in de vuile lucht. Toen maakte ik een foutje.”

“Dit was absoluut niet de manier hoe ik het seizoen wilde afsluiten. Mijn verontschuldigingen daarvoor naar het team toe.”

“Ik was me tot dan niet bewust van de situatie in de race. Het was uiteraard nooit mijn bedoeling om daar onbedoeld invloed op uit te oefenen, maar ik heb een fout gemaakt en mijn eigen race verpest.”

“Ik kan me alleen verontschuldigen voor het beïnvloeden en het creëren van een kans. Maar nogmaals, ik heb een fout gemaakt,” besloot de Canadees die zijn belangrijkste rol van betekenis dit seizoen dus speelde tijdens de ontknoping van de titelstrijd.

(F1journaal.be)